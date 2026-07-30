Guardiolas Musterschüler wechselt zu Inter Mailand

SID 30.07.2026 • 22:10 Uhr John Stones verlässt Manchester City nach vielen Jahren unter Pep Guardiola - und wird bei Inter Mailand nun zum Konkurrenten eines deutschen Profis.

Der englische Nationalspieler John Stones setzt seine Karriere beim italienischen Meister Inter Mailand fort.

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei nach Italien, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Stones unterschrieb bei Inter einen Vertrag über zwei Jahre. Sein Kontrakt bei Manchester City war Ende Juni ausgelaufen.

Stones fordert Bisseck bei Inter

Bei Inter Mailand wird Stones somit direkter Konkurrent des deutschen Nationalspielers Yann Bisseck. Dieser war gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammspieler in der Innenverteidigung der Italiener.

Mit Manchester City prägte Stones die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte unter Trainer Pep Guardiola. Mit den Skyblues gewann der Verteidiger unter anderem sechs englische Meisterschaften, drei FA Cups, drei Ligapokale sowie 2023 die Champions League.

Stones war dabei ein Musterschüler Guardiolas. Als klassischer Innenverteidiger gekommen, entwickelte sich der Engländer unter dem Starcoach zu einem Strategen, der auch im Mittelfeld Akzente setzen konnte.

In den vergangenen Jahren wurde seine Zeit in Manchester allerdings zunehmend von Verletzungen beeinträchtigt. In der abgelaufenen Premier-League-Saison kam Stones lediglich neunmal zum Einsatz.