Spät-Drama: Milan bezwingt Venedig 2:0 – Ramos trifft, Eigentor

SID 28.08.2026 • 23:19 Uhr Armel Bella-Kotchap kassiert die nächste Niederlage mit Venedig - diesmal in Mailand.

Der zweimalige deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap hat mit Aufsteiger FC Venedig auch das zweite Saisonspiel verloren, beim Topklub AC Mailand hielt der Neuling mit Bella-Kotchap in der Startelf aber über weiter Strecken gut mit. Erst nach zwei späten Toren setzte Milan mit 2:0 (0:0) durch und steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze.

Ramos trifft, Venedig Letzter

74-Millionen-Euro-Neuzugang Goncalo Ramos (69.) und eine Eigentor von Venedigs Redouane Halhal (89.) sorgten schließlich für den Sieg der Rossoneri im ersten Heimspiel nach dem Tod der Klubikone Franco Baresi. Vor dem Anpfiff wurde ein riesiges Trikot mit Baresis Nummer sechs im Mittelkreis ausgelegt.