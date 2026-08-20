Bizarre Szene: Juve-Profi von Fan umgegrätscht - verletzt!

SPORT1 20.08.2026 • 15:40 Uhr Juventus Turin muss im ersten Saisonspiel womöglich auf Verteidiger Federico Gatti verzichten - weil dieser von einem Fan der Alten Dame umgegrätscht wird.

Bei Juventus Turin sorgt ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufregung: Verteidiger Federico Gatti hat sich während eines Platzsturms durch die eigenen Fans eine Verletzung zugezogen. Der Zwischenfall ereignete sich beim traditionellen Familienfreundschaftsspiel zwischen der Profimannschaft und dem Nachwuchsteam Next Gen am 19. August 2026 im Allianz Stadium in Turin.

Nach dem Abpfiff stand Gatti im Mittelkreis und bedankte sich bei den Fans, als ein auf das Feld gestürmter und auf ihn zulaufender Anhänger kurz vor dem Verteidiger ausrutschte.

Der Fan verlor das Gleichgewicht, rutschte über den Rasen und kollidierte mit Gatti, wodurch dieser zu Boden ging. Eine Szene, die wie ein böses Foul aussah.

Auch Juve-Stadion nimmt Schaden

Der Verein reagierte prompt. Juventus bestätigte, dass Gatti am Dienstag vorsorglich nicht am Training teilnahm, nachdem er sich bei dem Zusammenstoß mit dem Fan eine leichte Verletzung zugezogen hatte. Der Innenverteidiger musste wegen der Prellung gesondert trainieren, sein Zustand gilt aber nicht als besorgniserregend.

Dennoch bleibt ein Einsatz beim Saisonauftakt der Serie A gegen Frosinone abzuwarten. Berichten der Gazzetta dello Sport zufolge könnte der Innenverteidiger den Saisonstart verpassen.

Der Vorfall hat bei Juventus zudem eine Debatte über das Format des Testspiels ausgelöst. Die Platzstürmung verursachte neben den Spielerverletzungen auch Sachschäden am Stadion – Rasen, Tore und weitere Anlagen müssen bis zum ersten Heimspiel gegen Parma am 29. August repariert werden.

Der Klub erwägt daher, das Format des Freundschaftsspiels gegen die eigene Nachwuchsmannschaft zu ändern, da es nicht das erste Mal ist, dass es dabei zu Problemen kommt.