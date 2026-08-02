Kolo Muani zurück bei Juve: 38-Millionen-Deal perfekt

SID 02.08.2026 • 20:32 Uhr Der französische Stürmer verlässt PSG und schließt sich dem italienischen Rekordmeister an.

Eintracht Frankfurts einstiger Rekordverkauf Randal Kolo Muani wechselt nach Italien und schließt sich erneut Juventus Turin an. Der 27-Jährige kommt vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und kostet die Alte Dame eine Sockelablöse von kolportierten 38 Millionen Euro. Vor einer zwischenzeitlichen Leihe zu Tottenham Hotspur lief der Franzose bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 für die Italiener auf.

Kolo Muani vor Juve-Neustart

In Turin soll der 32-malige französische Nationalspieler an seine starken Leistungen der Vergangenheit anknüpfen. Während seiner ersten Leihphase überzeugte Kolo Muani mit zehn Toren in 22 Einsätzen. Zuvor war er 2023 nach einer überragenden Saison mit 15 Bundesliga-Toren für die SGE für eine Vereins-Rekordsumme von 95 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Die hohen Erwartungen bei PSG konnte er mit nur neun Toren in 39 Pflichtspielen nie vollständig erfüllen.