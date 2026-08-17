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Fußball-Profi nach Badeunfall auf der Intensivstation

Sorge um Profi nach Badeunfall

Yael Trepy von Cagliari Calcio soll laut Medienberichten beinahe ertrunken sein. Der Verein macht keine genauen Angaben zum Zustand seines Spielers.
Trepy liegt auf der Intensivstation
© picture-alliance/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/SID/Luigi Canu
SID
Yael Trepy von Cagliari Calcio soll laut Medienberichten beinahe ertrunken sein. Der Verein macht keine genauen Angaben zum Zustand seines Spielers.

Der italienische Fußball-Erstligist Cagliari Calcio sorgt sich um seinen Spieler Yael Trepy (20). Der französische Stürmer wird nach einem Badeunfall auf der Intensivstation des Krankenhauses in Sassari behandelt. „Der Verein steht in ständigem Kontakt mit der medizinischen Einrichtung und der Familie des Spielers und verfolgt die Entwicklung seines Gesundheitszustands mit größter Aufmerksamkeit“, teilte Cagliari mit.

Medienberichten zufolge habe sich der Vorfall am Sonntag im Pool einer Villa an der Costa Smeralda ereignet. Trepy soll nicht schwimmen können, er sei ins tiefere Wasser des Beckens geraten und habe dadurch Schwierigkeiten bekommen. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus transportiert.

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Cagliari: Trepy stand am Freitag noch in der Startelf

„In diesem Moment gilt jeder Gedanke von Cagliari Calcio Yael und seinen Angehörigen“, schrieb der Klub, der keine Angabe zum genauen Zustand seines Spielers machte. „Der Verein bittet außerdem darum, deren Privatsphäre größtmöglich zu respektieren, und wird über weitere Entwicklungen informieren, sobald neue Informationen vorliegen.“

Im Pokalspiel gegen den Zweitligisten SS Arezzo (1:0) hatte Trepy am Freitag in der Startelf von Cagliari gestanden. Am Samstag bestreitet die Mannschaft ihren Ligaauftakt bei Parma Calcio. Trepy spielt seit der U18 für Cagliari, in der Vorsaison stand er in acht Serie-A-Spielen auf dem Feld.

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