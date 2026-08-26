Hiobsbotschaft! Kenan Yildiz droht monatelanger Ausfall

SPORT1 26.08.2026 • 10:28 Uhr Juventus muss um Kenan Yildiz bangen. Nach seiner Fußverletzung steht offenbar eine Operation im Raum, die den Offensivstar für längere Zeit außer Gefecht setzen könnte.

Juventus muss offenbar vorerst auf Kenan Yildiz verzichten. Der türkische Nationalspieler hat sich laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten eine Mittelfußfraktur im linken Bein zugezogen.

Die Verletzung hatte sich Yildiz beim Saisonauftakt gegen Frosinone (1:0) eingehandelt, bei dem er nach 69 Minuten ausgewechselt worden war. Nach weiteren Untersuchungen soll eine Operation inzwischen die wahrscheinlichste Lösung sein. Eine offizielle Mitteilung des Klubs dazu steht bislang allerdings noch aus.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport beraten Spieler und Verein derzeit über die letzten Details des Eingriffs. Dabei geht es unter anderem um den Ort und den Zeitpunkt der Operation.

Yildiz droht monatelanger Ausfall

Sollte der Eingriff wie erwartet erfolgen, müsste Juventus wohl mehrere Monate auf den Angreifer verzichten. Die italienische Sportzeitung geht von einer Ausfallzeit von etwa zweieinhalb bis drei Monaten aus. Eine genaue Prognose dürfte jedoch erst nach der Operation möglich sein.

Für die Bianconeri wäre der Ausfall des 21-Jährigen ein schwerer Schlag. Yildiz zählt zu den Schlüsselspielern in der Offensive und könnte damit einen großen Teil der kommenden Spiele in der Serie A sowie den Start der Europa-League-Saison verpassen.