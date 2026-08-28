Champions-League-Klub Como 1907 bindet Abwehrchef Kempf bis 2029

Der italienische Champions-League-Debütant Como 1907 hat sich langfristig die Dienste von Innenverteidiger Marc Oliver Kempf gesichert.
Deutscher verlängert bei Italien-Topteam
Wie der Erstligist mitteilte, verlängerte Kempf seinen Vertrag vorzeitig bis 2029.
Kempf als Konstante bei Como
„In den vergangenen zwei Jahren hat sich Marc als feste Größe in unserer Abwehr und als wichtiger Spieler unserer Mannschaft etabliert“, sagte Trainer Cesc Fàbregas: „Er hat nach unserer Rückkehr in die Serie A Verantwortung übernommen und uns dabei geholfen, die Champions League zu erreichen. Zudem haben wir in ihm eine großartige Persönlichkeit gewonnen, die für starke Führung in der Kabine sorgt.“
Kempf war im Sommer 2024 vom Zweitligisten Hertha BSC nach Italien gekommen. Bislang kam er in 69 Pflichtspielen für Como zum Einsatz. Der langjährige Bundesliga-Spieler kann auf Stationen bei Eintracht Frankfurt, dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart zurückblicken.
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