FIGC holt Zola zurück: Chelsea-Idol wird Nachwuchs-Koordinator

SID 05.08.2026 • 15:26 Uhr Gianfranco Zola kehrt zum italienischen Fußballverband zurück. Der ehemalige Nationalspieler kümmert sich um den Nachwuchs.

Der frühere Nationalspieler Gianfranco Zola kehrt zum italienischen Fußballverband (FIGC) zurück. Der 60-Jährige übernimmt im Rahmen des Neuaufbaus der Nationalmannschaft die neu geschaffene Funktion des Koordinators für die Nachwuchsprojekte.

Das kündigte Verbandschef Giovanni Malago am Mittwoch an. Zola soll in erster Linie die Entwicklung junger Talente im italienischen Fußball koordinieren.

„Wir wollten ihn unbedingt für diese Aufgabe gewinnen“, sagte Malago. Die Entscheidung sei mit dem Präsidenten der Serie C (Lega Pro), Matteo Marani, abgestimmt worden. Zola werde sein Amt als stellvertretender Präsident der Lega Pro weiterhin ausüben.

Zola soll italienische Zukunft mitgestalten

„Zolas Charisma, seine fachliche Kompetenz und sein Engagement für den Nachwuchs, das er in den vergangenen Jahren bei der Lega Pro gezeigt hat, sind die beste Grundlage, um unsere Zukunft aufzubauen“, sagte Malago.