Weltmeister nach vier Spielen gefeuert

Maximilian Lotz 07.09.2026 • 00:00 Uhr Erste Trainerentlassung in Italien - und es trifft einen Weltmeister: Nach nur vier Spielen muss Fabio Grosso gehen.

Die AC Florenz hat auf den Fehlstart reagiert und sich am Sonntagabend von Trainer Fabio Grosso getrennt.

Der 48-Jährige hatte erst im Sommer den Job übernommen, doch nach null Punkten aus den ersten drei Spielen in der Serie A zog die Fiorentina früh die Reißleine. Am Samstag hatte der Klub aus der Toskana mit 1:2 gegen den FC Turin verloren.

Deutliche Pleiten in den ersten beiden Spielen

Zuvor hatte Florenz gegen die AS Rom (0:4) und Aufsteiger Frosinone (0:3) zwei deutliche Klatschen kassiert. Nach den ersten drei Spielen liegt der Klub auf dem letzten Tabellenplatz. Seinen einzigen Sieg holte Grosso in der ersten Runde der Coppa Italia gegen den Zweitligisten Benevento.

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