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Weltmeister nach vier Spielen gefeuert

Blitz-Aus für einstigen Weltmeister

Erste Trainerentlassung in Italien - und es trifft einen Weltmeister: Nach nur vier Spielen muss Fabio Grosso gehen.
Fabio Grosso hatte erst im Sommer den Trainerjob in Florenz übernommen
Fabio Grosso hatte erst im Sommer den Trainerjob in Florenz übernommen
© IMAGO/IPA Sport
Maximilian Lotz
Erste Trainerentlassung in Italien - und es trifft einen Weltmeister: Nach nur vier Spielen muss Fabio Grosso gehen.

Die AC Florenz hat auf den Fehlstart reagiert und sich am Sonntagabend von Trainer Fabio Grosso getrennt.

Der 48-Jährige hatte erst im Sommer den Job übernommen, doch nach null Punkten aus den ersten drei Spielen in der Serie A zog die Fiorentina früh die Reißleine. Am Samstag hatte der Klub aus der Toskana mit 1:2 gegen den FC Turin verloren.

Deutliche Pleiten in den ersten beiden Spielen

Zuvor hatte Florenz gegen die AS Rom (0:4) und Aufsteiger Frosinone (0:3) zwei deutliche Klatschen kassiert. Nach den ersten drei Spielen liegt der Klub auf dem letzten Tabellenplatz. Seinen einzigen Sieg holte Grosso in der ersten Runde der Coppa Italia gegen den Zweitligisten Benevento.

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Grosso, der als Spieler bei der WM 2006 in Deutschland mit Italien Weltmeister wurde, war im Sommer auf Paolo Vanoli gefolgt. Zuvor hatte Grosso US Sassuolo betreut und den Klub im vergangenen Jahr zurück in die Serie A geführt.

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