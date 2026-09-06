Domenico Tedesco sieht Rot

Maximilian Lotz 06.09.2026 • 22:34 Uhr Domenico Tedesco holt mit dem FC Bologna den ersten Punkt. Kurz vor dem Schlusspfiff fliegt der Ex-Schalke-Trainer jedoch nach einem Ausraster.

Trainer Domenico Tedesco hat mit dem FC Bologna einen kompletten Fehlstart verhindert. Dank eines späten Treffers von Artem Dovbyk (90.+1) fuhr seine Mannschaft beim 2:2 (0:1) im Emilia-Romagna-Derby gegen US Sassuolo den ersten Punktgewinn im dritten Spiel der Saison in der Serie A ein. Doch noch vor dem Schlusspfiff sah Tedesco Rot.

Weil Schiedsrichter Marco Di Bello ein mögliches Foulspiel im Mittelfeld nicht ahndete, beschwerte sich Tedesco vehement und gestikulierte wild an der Seitenlinie. Bei der nächsten Spielunterbrechung reagierte Di Bello und zückte glatt Rot (90.+4). Tedesco war zunächst kaum zu beruhigen und schimpfte noch weiter in Richtung des Referees.

Tedesco: „Ich entschuldige mich für den Platzverweis“

Später zeigte der 40-Jährige Reue. „Ich entschuldige mich für den Platzverweis“, sagte Tedesco bei DAZN. „Das Stadion war außergewöhnlich, die Fans feuern uns an und spüren, wenn wir Probleme haben.“

Der frühere Trainer von Schalke 04 und RB Leipzig steht seit dieser Saison beim FC Bologna an der Seitenlinie. Der Saisonstart missglückte mit zwei 0:1-Niederlagen gegen Lazio Rom und Atalanta Bergamo.