Florenz feuert Ex-WM-Held Fabio Grosso nach 0 Punkten!

Ex-Weltmeister Fabio Grosso ist nach nur drei Spieltagen als Trainer des italienischen Erstligisten AC Florenz entlassen worden. Das bestätigte der Klub aus der Toskana am Sonntagabend in einer kurzen Mitteilung. Florenz liegt ohne Punkt und mit 1:9 Toren am Tabellenende der Serie A, am Samstag hatte die Fiorentina ihr Heimspiel gegen den FC Turin 1:2 verloren.
Florenz entlässt Ex-Weltmeister Grosso nach drei Spielen
Florenz liegt nach drei Niederlagen und 1:9 Toren am Tabellenende der Serie A.
Schon wieder weg: Fabio Grosso
© AFP/SID/STEFANO RELLANDINI
Grosso entlassen nach Fehlstart
Grosso hatte erst im Juni einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, nun muss er als erster Trainer der noch jungen Saison gehen. Zuvor stand der 48-Jährige bei US Sassuolo unter Vertrag, der mit vier Punkten deutlich besser gestartet ist.
In Deutschland ist der ehemalige Außenverteidiger altbekannt: Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er auf dem Weg zum WM-Titel 2006 dem deutschen Sommermärchen ein jähes Ende bereitet. Grosso sorgte dabei nicht nur für das vorentscheidende 1:0 im Halbfinale gegen die DFB-Elf, sondern verwandelte im Endspiel auch den finalen Elfmeter gegen Frankreich.
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