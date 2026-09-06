Florenz feuert Ex-WM-Held Fabio Grosso nach 0 Punkten!

SID 06.09.2026 • 23:50 Uhr Florenz liegt nach drei Niederlagen und 1:9 Toren am Tabellenende der Serie A.

Ex-Weltmeister Fabio Grosso ist nach nur drei Spieltagen als Trainer des italienischen Erstligisten AC Florenz entlassen worden. Das bestätigte der Klub aus der Toskana am Sonntagabend in einer kurzen Mitteilung. Florenz liegt ohne Punkt und mit 1:9 Toren am Tabellenende der Serie A, am Samstag hatte die Fiorentina ihr Heimspiel gegen den FC Turin 1:2 verloren.

Grosso entlassen nach Fehlstart

Grosso hatte erst im Juni einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, nun muss er als erster Trainer der noch jungen Saison gehen. Zuvor stand der 48-Jährige bei US Sassuolo unter Vertrag, der mit vier Punkten deutlich besser gestartet ist.