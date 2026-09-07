SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 19:18 Uhr Der Klub aus der Toskana hat schnell Ersatz für den entlassenen Ex-Weltmeister Fabio Grosso gefunden.

Der italienische Erstligist AC Florenz hat mit der Rückholaktion von Trainer Paolo Vanoli auf seinen Fehlstart reagiert. Wie der Verein mitteilte, tritt der Vorgänger von Fabio Grosso mit sofortiger Wirkung auch dessen Nachfolge an. Vanoli hatte im November vergangenen Jahres erstmals das Traineramt bei der Fiorentina übernommen und das damals abgeschlagene Schlusslicht doch noch zum Klassenerhalt in der Serie A geführt.

Fiorentina feuert Grosso nach drei Spielen

Überraschend wurde der Vertrag des 54-Jährigen zum Saisonende allerdings nicht verlängert, stattdessen entschied sich der Klub aus der Toskana für ein neues Kapitel mit Grosso. Dieses endete allerdings nach drei Niederlagen und nur drei Spieltagen bereits am Sonntagabend mit der schnellen Entlassung des Weltmeisters von 2006. Die Fiorentina richtete „ein großes Dankeschön“ an Vanoli, „dass er die Leitung der Mannschaft sofort und mit Begeisterung übernommen hat“.