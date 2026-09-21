Inter Mailand trauert um Ikone Sandro Mazzola

Sandro Mazzola war am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Am Montag fand eine große Trauerfeier statt.

Bei einer Trauerfeier in der Mailänder Basilika Sant’Ambrogio haben an Montag Weggefährten, Fußballfunktionäre und Fans Abschied von genommen.

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Letzter Applaus für Mazzola

Hunderte Anhänger begleiteten den Sarg mit langem Applaus und „Sandro, Sandro“-Rufen. Auf dem Sarg lagen weiße Rosen, davor war Mazzolas legendäres Inter-Trikot mit der Rückennummer 8 befestigt.

Inter-Präsident Beppe Marotta würdigte Mazzola als eine prägende Figur der „Grande Inter“, die in den 1960er-Jahren den italienischen Fußball dominierte. Mazzola habe drei Dinge hinterlassen: Loyalität zum Verein, den Mut, Schmerz in Stärke zu verwandeln, und Demut, sagte Marotta. „Die Champions gehen, die Vorbilder bleiben.“

Moratti und Malagò ehren Mazzola

Auch der frühere Inter-Präsident Massimo Moratti nahm persönlich Abschied. „Ciao Sandro, danke für das Erbe, das du uns hinterlässt, für die Erinnerung an deinen Stil, deine Entschlossenheit und Hartnäckigkeit. Danke für die wunderschönen Tore, die uns Freude bereitet haben.“

Der Präsident des italienischen Fußballverbands FIGC, Giovanni Malagò, erwähnte in seiner Rede das legendäre WM-Halbfinale im Jahr 1970 in Mexiko, an dem Mazzola beteiligt war. „Ich erinnere mich an das 4:3 zwischen Italien und Deutschland, als ich zehn Jahre alt war“, sagte er: „Diese Erinnerung ist unvergesslich.“

Erst Anfang August hatte in derselben Kirche in Mailand die Trauerfeier für den verstorbenen Franco Baresis stattgefunden. Der frühere Libero Baresi, der 1982 mit Italien Weltmeister wurde und 1994 im WM-Finale stand, führte die AC Mailand in den 1980er-und 1990er-Jahren als Kapitän zu drei Europapokalsiegen und sechs italienischen Meistertiteln.

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