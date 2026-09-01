Herz-OP bei Neapel-Star

SID 01.09.2026 • 15:02 Uhr Bei dem Schotten sei eine "leichte, harmlose Herzrhythmusstörung" aufgetreten. Er wird Italiens Vizemeister bis nach der Länderspielpause fehlen.

Der schottische Fußballstar Scott McTominay vom italienischen Vizemeister SSC Neapel muss am Herzen operiert werden. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, sei bei dem 29-Jährigen eine „leichte, harmlose Herzrhythmusstörung“ aufgetreten.

McTominay müsse sich in den kommenden Tagen „einer Korrekturoperation mittels Ablation der Herzrhythmusstörung“ unterziehen und „stehe nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung“.

Länderspielpause: McTominay im Fokus

Die Länderspielpause findet vom 21. September bis zum 6. Oktober statt. WM-Fahrer McTominay kam im Sommer 2024 von Manchester United nach Neapel und gewann 2025 mit der SSC den Scudetto.

In der schottischen Nationalmannschaft gehört er mit 15 Toren in 79 Länderspielen zu den Leistungsträgern. Bei der WM war für die Schotten nach der Vorrunde Endstation.