Juve rettet Remis in letzter Sekunde – Woltemade glänzt bei Debüt

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat beim Debüt von Nick Woltemade in letzter Sekunde ein Remis erkämpft. Beim 1:1 (0:0) im Topspiel gegen die AC Mailand hatte der Nationalspieler durchaus Anteil am Punktgewinn: Der 24-Jährige holte kurz vor Spielende einen Freistoß heraus, der zum Ausgleich durch Federico Gatti (90.+2) führte.
Juve holt bei Woltemade-Debüt spätes Remis
Juve und Milan erstmals ohne Sieg
Woltemade war erst in der 75. Minute kurz nach dem Gegentor durch den 19 Jahre alten Alphadjo Cissé (68.) eingewechselt worden. Die Leihgabe von Newcastle United hatte auch selbst die Chance zum Ausgleich, sein Schuss aus der Drehung (84.) flog aber über das Tor.
Sowohl Juve als auch Milan ließen am dritten Spieltag somit erstmals Federn, liegen mit sieben Punkten aber gut im Rennen. Nur Meister Inter Mailand und die AS Rom haben schon neun Punkte geholt, Lazio Rom kann am Montag mit einem Sieg in Udine ebenfalls die Maximalpunktzahl erreichen. Für Juventus geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Sassuolo Calcio weiter.
In Newcastle hatte Woltemade vor genau einem Jahr bei seinem Debüt direkt getroffen. Die folgende Saison verlief dennoch mäßig, am Dienstag war er daher auf Leihbasis nach Italien gewechselt. Dort möchte Woltemade seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen und sich für den Neustart der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen.
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