Juve rettet Remis in letzter Sekunde – Woltemade glänzt bei Debüt

SID 06.09.2026 • 22:50 Uhr Der Nationalspieler wird gegen die AC Mailand in der 75. Minute eingewechselt - und zeigt direkt Wirkung.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat beim Debüt von Nick Woltemade in letzter Sekunde ein Remis erkämpft. Beim 1:1 (0:0) im Topspiel gegen die AC Mailand hatte der Nationalspieler durchaus Anteil am Punktgewinn: Der 24-Jährige holte kurz vor Spielende einen Freistoß heraus, der zum Ausgleich durch Federico Gatti (90.+2) führte.

Juve und Milan erstmals ohne Sieg

Woltemade war erst in der 75. Minute kurz nach dem Gegentor durch den 19 Jahre alten Alphadjo Cissé (68.) eingewechselt worden. Die Leihgabe von Newcastle United hatte auch selbst die Chance zum Ausgleich, sein Schuss aus der Drehung (84.) flog aber über das Tor.

Sowohl Juve als auch Milan ließen am dritten Spieltag somit erstmals Federn, liegen mit sieben Punkten aber gut im Rennen. Nur Meister Inter Mailand und die AS Rom haben schon neun Punkte geholt, Lazio Rom kann am Montag mit einem Sieg in Udine ebenfalls die Maximalpunktzahl erreichen. Für Juventus geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Sassuolo Calcio weiter.