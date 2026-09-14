Schroffe Worte gegen Woltemade

Woltemade hat auch bei Juventus Turin kein einfaches Standing. In den italienischen Medien wird bereits Kritik am deutschen Angreifer laut.

Die Kritik der italienischen Medien an Nick Woltemade fiel hart aus. „Er muss noch viel lernen und sich an das Niveau der italienischen Liga gewöhnen“, schrieb La Gazzetta dello Sport nach der ersten Saisonniederlage von Juventus Turin beim 2:3 bei US Sassuolo.

Juventus Turin verliert Last-Minute-Drama in Sassuolo

In Sassuolo wurde Woltemade in der 60. Minute beim Stand von 0:0 für den Ex-Stuttgarter Nicolas González eingewechselt, danach wurde es wild. Zweimal gingen die Hausherren durch Sebastiano Esposito (65.) und Kieran Bowie (89.) in Führung. Zweimal konnte der Kosovare Edon Zhegrova (82./90.+1) ausgleichen.

Woltemade ist in Turin noch nicht in der Erfolgsspur Woltemade beim Spiel gegen Sassuolo © picture alliance/LaPresse/SID/Massimo Paolone

Praktisch mit dem Schlusspfiff verpasste dann der ausgerechnet von Juventus ausgeliehene montenegrinische Jungstar Vasilije Adzic (90.+4) den Knockout.

Woltemade bei Juventus Turin derzeit nur Joker

Die Gazetta dello Sport analysierte, „die Stürmer müssen noch zueinanderfinden“. Auch der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani müsse „sich an die Spielweise von Juventus anpassen und vor allem seine Position auf dem Platz besser verstehen.“ Und Woltemade scheine „noch nicht in der Lage zu sein, die richtige Position zu finden.“

Kurz vor Ende der Transferperiode war Woltemade auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus Turin gewechselt. In Newcastle hatte er zum Ende kaum Spielminuten gesammelt – und nun droht ihm dasselbe Schicksal in Turin. Juve-Trainer Luciano Spalletti deutete an, dass sich an Woltemades Platz auf der Ersatzbank vorerst wohl nichts ändern werde. Woltemade müsse dafür zunächst das nötige Fitnesslevel erreichen.

DEINE MEINUNG

Schafft es Woltemade in den DFB-Kader?

Wie es um eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp steht, deren Kader am Donnerstag bekanntgegeben wird, bleibt ebenfalls offen. Konkurrenten wie Nicolo Tresoldi und Jonathan Burkardt haben zuletzt aufgezeigt und könnten Woltemade den Kaderplatz streitig machen.

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