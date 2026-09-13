Woltemade kommt rein – dann wird’s wild

Juventus Turin verliert tief in der Nachspielzeit - die Ausleihe von Nick Woltemade fruchtet noch nicht.

Für Nick Woltemade läuft es nach dem Wechsel zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin nicht rund. Beim zweiten Jokereinsatz des deutschen Nationalstürmers kassierte Juventus am vierten Spieltag der Serie A die erste Saison-Niederlage und ließ sich beim 2:3 (0:0) bei US Sassuolo ganz kalt erwischen.

Woltemade-Einwechslung bringt wildes 2:2

Schon bei Woltemades Debüt hatte Juve erst in der Nachspielzeit ein 1:1 gegen die AC Mailand gerettet. Die ersten beiden Saisonspiele vor der Ausleihe des Profis von Newcastle United hatte der Rekordmeister gewonnen.

In Sassuolo wurde Woltemade in der 60. Minute beim Stand von 0:0 für den Ex-Stuttgarter Nicolas González eingewechselt, danach wurde es wild. Zweimal gingen die Hausherren durch Sebastiano Espositio (65.) und Kieran Bowie (89.) in Führung. Zweimal konnte der Kosovare Edon Zhegrova (82./90.+1) ausgleichen.

Juve-Leihgabe Adzic vergibt späten Knockout

Praktisch mit dem Schlusspfiff verpasste dann der ausgerechnet von Juventus ausgeliehene montenegrinische Jungstar Vasilije Adzic (90.+4) den Knockout. Viel Erbauliches kam nicht von Woltemade.

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