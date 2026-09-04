Positives Zeichen bei Nick Woltemade

SPORT1 04.09.2026 • 18:37 Uhr Nick Woltemade absolviert vor dem Milan-Spiel erstmals das komplette Teamtraining. Weston McKennie trainiert wegen muskulärer Probleme separat.

Juventus Turin kann vor dem Liga-Topspiel am Sonntag gegen die AC Mailand (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Nick Woltemade hoffen. Der deutsche Nationalspieler absolvierte am Freitag in der Continassa erstmals eine komplette Einheit mit der Mannschaft.

Der Angreifer war erst im Sommer-Transferfenster nach Turin gewechselt und arbeitet sich noch in sein neues Umfeld sowie Spallettis Anforderungen ein.

Weniger gute Nachrichten gab es dagegen bei Weston McKennie: Der US-Amerikaner trainierte dem Bericht zufolge individuell und könnte wegen muskulärer Ermüdungserscheinungen in Mailand ausfallen. Auch Andrea Cambiaso setzte sein persönliches Aufbauprogramm nach einer Verstauchung am Knöchel fort, sein Einsatz am Sonntag gilt als sehr fraglich.

Juve-Neuzugang trainiert individuell

Als dritter Spieler arbeitete Pape Matar Sarr weiterhin abseits der Gruppe. Der Mittelfeldspieler befindet sich demnach in der Reha wegen eines körperlichen Problems, das er bereits vor seinem Wechsel nach Turin mitgebracht hatte.

Edon Zhegrova kehrte hingegen nach zuletzt aufgetretenen muskulären Problemen ins volle Training zurück. Spalletti erhält damit eine weitere Option in der Offensive, auch wenn Zhegrovа laut TuttoSport vor Schließen des Transferfensters Gegenstand von Spekulationen über seine Zukunft gewesen war.

Juventus hat vor der Reise nach Mailand noch eine letzte Einheit. Spalletti will danach die verbleibenden Fitness-Fragezeichen bewerten, bevor er Kader und Startelf festlegt.