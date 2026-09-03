Spalletti macht Woltemade-Ansage

SPORT1 03.09.2026 • 15:22 Uhr Juventus-Coach Luciano Spalletti freut sich über seine beiden Last-Minute-Neuzugänge Nick Woltemade und Pape Sarr. Dem deutschen Nationalspieler macht er zugleich eine Ansage.

Juventus Turin hat am Deadline Day noch mal kräftig in England zugeschlagen und seinen Kader mit dem deutschen Nationalspieler Nick Woltemade von Newcastle United und Tottenhams Pape Sarr verstärkt.

Bei Sky Sport erklärte Trainer Luciano Spalletti nun, welche Qualitäten die beiden Neuzugänge in sein Team, das mit zwei Siegen perfekt in die neue Saison gestartet ist, einbringen sollen.

Juventus: Woltemade bekommt Auftrag

Den 24 Jahre alten Stürmer Woltemade, der per Leihe von Newcastle zu Juventus wechselte, beschrieb Spalletti als Spieler, der „zwei Welten“ verbinde: Er könne sich gut fallen lassen und kombinieren, „im letzten Drittel den Ball zirkulieren lassen“ und dann „die Räume attackieren“.

Gleichzeitig machte Spalletti eine klare Ansage: Kopfballspiel und Abschluss seien Dinge, die Woltemade „- ob er will oder nicht – auswendig lernen“ müsse. Zudem betonte er: Seit er ihn kenne, lächle Woltemade „ständig“ und sei „begeistert, hier zu sein“.

Sarr soll Rhythmus brechen

Mittelfeldspieler Sarr, ebenfalls nur ausgeliehen von Tottenham, charakterisierte Spalletti vor allem über Energie und Aktionsradius: „Er unterbricht den Passrhythmus, er kennt jede Zone des Spielfelds.“

Man sehe den 23 Jahre alten senegalesischen Nationalspieler „wie mit zweitausend Meilen pro Stunde“ an die gegnerische Abwehrlinie sprinten, aber ebenso bis zur eigenen Abwehrlinie zurückarbeiten, um zu tackeln.

Spalletti lobte zudem Sarrs Physis, Laufstärke, technische Qualität und dessen Fähigkeit, sich in das Spiel der Mannschaft einzufügen.