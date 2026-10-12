Der langjährige Bayern- und Real-Star David Alaba wird für seinen neuen Verein spät eingewechselt.

Der langjährige Bayern-Profi David Alaba hat bei seinem Pflichtspieldebüt für Udinese Calcio eine Niederlage kassiert. Der frühere österreichische Nationalmannschaftskapitän wurde am 6. Spieltag der Serie beim 1:2 (1:1) von Udine beim FC Turin in der 72. Minute eingewechselt und musste mit seinem neuen Klub bereits die vierte Pleite der Saison hinnehmen.

Alaba soll Verantwortung übernehmen

Verteidiger Alaba (34), der nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid seit Juli vereinslos war, hatte sich erst vor gut zwei Wochen dem Klub von Trainer Kosta Runjaic angeschlossen und einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Sein zuvor letztes Spiel hatte Alaba am 2. Juli im WM-Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) bestritten.

Er wolle seine „Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wann immer es möglich ist, vor allem den jüngeren Spielern“, sagte Alaba bei seiner Verpflichtung: „Ich möchte weiter Gas geben, Woche für Woche in der Serie A auf höchstem Niveau spielen und etwas erreichen.“

Daniel Braganca brachte Turin in der 36. Minute in Führung, der Niederländer Jurgen Ekkelenkamp traf zum Ausgleich (43.), ehe Sandro Kulenovic (67.) das Spiel für Torino entschied.

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