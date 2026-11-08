Tabellenführer Lazio Rom lässt Punkte liegen, Inter Mailand verkürzt den Abstand auf einen Zähler.

Inter Mailand hat in der Serie A zu Tabellenführer Lazio Rom aufgeschlossen. Die Nerazzurri gewann am Abend mit 2:0 (2:0) gegen die Champions-League-Überflieger von Como 1907 und verkürzte den Rückstand auf einen Punkt. Lazio hatte zuvor beim 1:1 (1:0) bei der SSC Neapel Punkte liegen gelassen.

Francesco Pio Esposito (12.) und Marcus Thuram (19.) brachten Inter früh auf die Siegerstraße. Der deutsche Verteidiger Yann Bisseck, der von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft nominiert wurde, saß 90 Minuten auf der Bank.

Como verpasste es wenige Tage nach dem Königsklassen-Rekordsieg beim RC Lens (9:1), mit einem Sieg an Inter vorbeizuziehen. Das Team von Trainer Cesc Fabregas ist mit 23 Punkten Fünfter hinter Lazio (29), Inter (28), der AS Rom (27) und der AC Mailand (24), die mit 2:1 bei CFC Genua gewann.