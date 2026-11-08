Nick Woltemade beendet lange Torflaute!

Wichtiger Schritt für Nick Woltemade: Dem deutschen Stürmer gelingt der erste Ligatreffer für Juventus Turin.

Geht doch! Nick Woltemade hat sein erstes Tor in der Serie A erzielt. Der deutsche Nationalspieler traf beim 2:2 von Juventus Turin bei der AC Florenz in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 und beendete damit seine lange Wartezeit auf den ersten Ligatreffer in Italien.

Für den 24-Jährigen war es im neunten Serie-A-Einsatz das Premierentor. Insgesamt benötigte Woltemade 378 Einsatzminuten in der italienischen Liga, ehe ihm erstmals ein Treffer gelang. Nach einer Vorarbeit von Randal Kolo Muani blieb der Angreifer vor dem Tor eiskalt und schob aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein.

Woltemade trifft erstmals in der Liga

Der Treffer kommt für Woltemade zur rechten Zeit. Nach seinem Wechsel zu Juventus hatte sich der Offensivspieler bislang schwergetan und stand in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik.

Während ihm in der Europa League bereits drei Tore gelangen, blieb er in der Serie A lange ohne Erfolgserlebnis – italienische Medien und Experten monierten seine fehlende Durchschlagskraft wieder und wieder.

Zuletzt hatte sich die schwierige Situation auch auf seine Rolle in der Nationalmannschaft ausgewirkt. Für die anstehenden Länderspiele wurde Woltemade nicht berücksichtigt. Sein erstes Ligator für Juventus könnte nun ein wichtiger Schritt sein, um wieder Selbstvertrauen zu tanken und sich nachhaltig für weitere Einsätze zu empfehlen.

DEINE MEINUNG

Nach seinem Treffer konnte Juventus die Partie allerdings nicht komplett drehen. Florenz ging erneut in Führung, ehe Bremer zum 2:2-Endstand ausglich. Juventus ist als Tabellensiebter auf Abstand zur Spitzengruppe.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.