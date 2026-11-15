Ex-Profi Dwight Gayle wünscht sich eine Rückkehr von Nick Woltemade zu Newcastle United. Er sieht aber ein Problem im System von Matthias Jaissle.

Nick Woltemade soll nach dem Wunsch von Ex-Profi Dwight Gayle in der kommenden Saison zu Newcastle United zurückkehren. Der frühere Stürmer des Klubs findet, Newcastle sollte dem derzeit an Juventus Turin verliehenen deutschen Nationalspieler eine neue Chance geben.

„Ich freue mich sehr, dass es für ihn gut läuft, und hoffe, dass er zurückkommen und erneut erfolgreich sein kann“, wurde Gayle von Chronicle Live via UK bingo sites zitiert. Allerdings bezweifelt der Engländer, dass Woltemade im Spielsystem von Trainer Matthias Jaissle automatisch die Lösung für die Torprobleme der Magpies wäre.

Nick Woltemade erzielte zuletzt sein erstes Ligator für Turin Nick Woltemade erzielte zuletzt sein erstes Ligator für Turin © IMAGO/ZUMA Press

„Er hat einen großartigen Start in die Saison hingelegt und ist ein sehr guter Spieler. Deshalb wurde er natürlich auch nach Newcastle geholt, aber es hängt alles davon ab, wie der Verein und der Trainer spielen wollen“, fuhr Gayle fort. „Wenn wir sehr intensiven Fußball spielen oder hinter die Abwehr laufen und das vom Stürmer erwarten, ist er aus diesem Grund vielleicht nicht die Antwort.“

Woltemade? „Er hat es regelmäßig geschafft“

Der 37-Jährige verwies dennoch auf die Qualitäten des Angreifers: „Selbst als er das in der vergangenen Saison nicht gemacht hat, hat er Tore geschossen. Das ist offensichtlich eines der schwierigsten Dinge im Fußball, und er hat es regelmäßig geschafft.“

Woltemade war im Sommer 2025 vom VfB Stuttgart nach Newcastle gekommen und erzielte in seinen ersten drei Monaten neun Tore. Danach ließ seine Ausbeute nach, unter dem damaligen Trainer Eddie Howe rückte er ins Mittelfeld. Auch unter Jaissle überzeugte er zu Saisonbeginn nicht, ehe er für eine Saison nach Turin verliehen wurde.

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Bei Juventus traf der 24-Jährige in jedem seiner ersten drei Europapokalspiele, für sein erstes Tor in der Serie A benötigte er neun Spiele. Zudem wurde er bei Juventus zum Spieler des Monats Oktober gewählt. Die Leihe endet nach der Saison, eine Kaufpflicht für den Angreifer soll es nicht geben.

Newcastle fällt das Toreschießen unterdessen schwer: Nach zehn Ligaspielen stehen lediglich 13 Treffer zu Buche, kein Spieler hat mehr als zwei Tore erzielt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.