Fenerbahce hofft mit Berisha, Meyer und Özil auf bessere Zeiten

In den Folgejahren etablierte sich in der „Süper Lig“ der Trend, alternde Weltstars, die am Ende ihrer Karriere stehen, für viel Geld in die Türkei zu holen. Mit Namen wie Robin van Persie wollte Fenerbahce sowohl national als auch international wieder an die erfolgreichen Jahre anknüpfen. Dafür gab der Verein Geld aus, das er nicht hatte. Aufgrund der fehlenden Einnahmen aus dem internationalen Wettbewerb nahm der Verein Kredite auf, um sich die Spieler und ihre Gehälter leisten zu können. Kurzfristiger Erfolg hatte oberste Priorität.