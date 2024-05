Besiktas JK plant überraschenden Transfer von Werder Bremen Star Mitchell Weiser

In der türkischen Süper Lig geht es in den Transferarbeiten hoch her. Ein überraschender Schachzug kommt nun vom Besiktas JK. Laut einem Bericht des Sportkanals A Spor haben die Schwarz-Weißen den deutschen Fußballer Mitchell Weiser, der aktuell noch das Trikot von Werder Bremen trägt, ins Visier genommen. Um den Transfer abzuschließen, hat die Vereinsführung bereits Gespräche mit dem Vertreter des deutschen Spielers aufgenommen.

In der laufenden Saison hat Mitchell Weiser bei Werder Bremen in 29 offiziellen Spielen eine beeindruckende Leistung gezeigt, mit 3 Toren und 7 Assists. Der Vertrag des 30-jährigen Spielers mit seinem Club läuft am Ende der Saison aus, was den Transfer zu Besiktas JK erleichtert.

Wer ist Mitchell Weiser?