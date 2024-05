Fenerbahçe bezwingt Galatasaray im Süper Lig Derby: Söyüncü sichert 1:0 Sieg

Die Aufregung in der Trendyol Süper Lig geht weiter. Am 37. Spieltag trafen Galatasaray und Fenerbahçe aufeinander, zwei Teams, die um die Meisterschaft kämpfen. Der Gewinner des Spiels war Fenerbahçe, das mit einem 1:0 Sieg das Spielfeld verließ. Das einzige Tor des Spiels erzielte Çağlar Söyüncü in der 71. Minute. In der 21. Minute sah Fenerbahçes Alexander Djiku die rote Karte. Mit diesem Ergebnis steigt Fenerbahçe auf 96 Punkte, während Galatasaray bei 99 Punkten bleibt.