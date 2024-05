Fenerbahçe-Präsidentschaftskandidat Yıldırım will Mourinho als Trainer - Große Pläne für den Verein

Aziz Yıldırım, der legendäre Präsident von Fenerbahçe, hat seine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt und dabei große Pläne enthüllt. In einem Interview mit TRT Spor äußerte sich Yıldırım zu seinen Plänen, sollte er gewählt werden, und betonte dabei die Notwendigkeit einer „großen Aktion“, um die Fans glücklich zu machen.

Yıldırım trifft Mourinho

Yıldırım offenbarte, dass er ein zweistündiges Gespräch mit dem portugiesischen Trainer Jose Mourinho geführt hat. "Ich habe Mourinho letzte Woche persönlich getroffen. Am Ende unseres zweistündigen Gesprächs habe ich ihm gesagt: 'Fenerbahçe braucht dich und du brauchst Fenerbahçe'", zitierte Yıldırım aus dem Gespräch. Er fügte hinzu, dass er Mourinho ermutigt habe, unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt, zu Fenerbahçe zu kommen.

Yıldırım kündigt Kandidatur an

Yıldırım, der 2018 die Präsidentschaft an Ali Koç verlor, kündigte seine erneute Kandidatur an und betonte, dass er, sollte er gewählt werden, Mourinho als Trainer einbringen werde. "Wenn wir gewinnen, werde ich Mourinho holen", sagte Yıldırım.

Einheit und Erfolg als Ziel

Yıldırım sprach auch über die Bedeutung der Einheit innerhalb des Vereins und die Notwendigkeit, die Größe von Fenerbahçe zu erhöhen. „Wir werden mit niemandem streiten. Aber wir werden in einer Organisation kommen, die die Größe von Fenerbahçe noch größer machen wird“, sagte Yıldırım.

Er betonte, dass Fenerbahçe sowohl in der Türkei als auch im Ausland erfolgreich sein sollte. "Es sollte unbedingt Meister in der Türkei sein. Es sollte auch im Ausland erfolgreich sein. Es sollte mindestens das Finale in Europa spielen", fügte Yıldırım hinzu.