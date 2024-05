Galatasaray kront Saison mit spektakulärer Doppeltrophäen-Feier im Rams Park

Die Fußballsaison hat in der Türkei nach einem spektakulären Saisonfinale ein Ende gefunden. Der strahlende Champion ist niemand geringerer als Galatasaray. Die Mannschaft feierte den Gewinn der Süper Lig und des Türkischen Superpokals mit einer grandiosen Feier im Rams Park, die sowohl Spieler als auch Fans in Ekstase versetzte.

Ein Abend voller Emotionen und Musik

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Auftritt des Frauenfußballteams von Galatasaray, das ebenfalls die Meisterschaft in der Turkcell Frauen Süper Lig gewonnen hatte. In Anwesenheit von Dursun Ozbek, dem Präsidenten des Clubs, und Vertretern der Türkischen Fußballfoderation, wurde der erfolgreichen Damenmannschaft die verdiente Trophäe überreicht.

Die Stimmung wurde zusätzlich angeheizt durch Auftritte bekannter Künstler wie Emircan Igrek, Uzi, Zara und Edis, die die Fans mit ihren Hits begeisterten. Ein weiteres Highlight des Abends war eine beeindruckende Drohnenshow, die die Zuschauer in Staunen versetzte.

Die Spieler betreten die Buhne

Unter tosendem Applaus und Gesängen der Fans schritten die Spieler einzeln zur Siegerplattform, begleitet von ihren persönlich ausgewählten Liedern. Von „We Are the Champions“ von Queen, über „Freed From Desire“ von Gala bis hin zu lokalen Hits wie „Cocukluk Askimsin“ von Zara, zeigte sich die musikalische Vielfalt der Spieler.