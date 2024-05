Galatasaray Präsident Ozbek sicher: Wir gewinnen die Meisterschaft am Sonntag

In der 38. Runde der Trendyol Super Lig trifft Galatasaray auswärts auf Tumosan Konyaspor. Der Präsident des gelb-roten Vereins, Dursun Ozbek, ist sich sicher, dass sie am Sonntag die Meisterschaft gewinnen werden. In einer Erklärung auf der Vereinswebsite sagte Ozbek: „Es gibt ein turkisches Sprichwort, ‚Mayis bizimdir‘ (Der Mai gehort uns). Dies wurde nicht ohne Grund gesagt. Seit dem Jahr 2000 sagen wir immer ‚Der Mai gehort uns‘.“

"Galatasaray kommt in den Sinn"

Ozbek fuhr fort: "Es gibt das Motto 20.45, das Präsident Adnan im Jahr 2006 gesagt hat. Das sind wichtige Dinge, die in das turkische Worterbuch eingegangen sind. Wenn man an den Monat Mai denkt, kommt Galatasaray in den Sinn. Der Mai war immer unser, und so wird es auch dieses Jahr sein. 2023 die 23. Meisterschaft, 2024 die 24. Meisterschaft. Jeder sollte seine Flaggen bereithalten. Am Sonntagabend werden wir hoffentlich alle Galatasaray-Fans in Freude versetzen."

"Wir werden auf eine Weise feiern, die Galatasaray wurdig ist"