Galatasaray, der Gastgeber des anstehenden Derbys im RAMS Park, erfreut seine Fans in dieser Saison mit beeindruckendem Fußball und herausragenden Ergebnissen auf heimischem Boden. Unter der Leitung des jungen Trainers Okan Buruk, der die Gelb-Roten bereits in der letzten Saison zur Meisterschaft führte, hat das Team auch in dieser Saison vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Statistik aufgestellt.

Galatasaray hat in dieser Saison alle seine Heimspiele in der Liga gewonnen. Die Gelb-Roten, die in den Heimspielen während der gesamten Saison einen sehr druckvollen Fußball zeigten, traten in 18 Spielen im RAMS Park an und sammelten dabei 54 Punkte. In diesen Spielen erzielte Galatasaray 51 Tore und kassierte nur 14 Gegentore.

Galatasaray: Tormaschine zu Hause

Galatasaray hat in dieser Saison mit den erzielten Heimtoren für Aufsehen gesorgt. Die Gelb-Roten erzielten in 18 Heimspielen der Liga jeweils zweimal 6, dreimal 4 und 3, sowie achtmal 2 Tore. Die Schützlinge von Okan Buruk gewannen auch zweimal mit einem knappen 1:0. Während Galatasaray auswärts 38 Tore erzielte, durfte man zu Hause 51 Mal jubeln.

Fenerbahçe: Auswärts eine Macht

Fenerbahçe, das in dieser Saison vor heimischer Kulisse nicht die gewünschte Leistung zeigen konnte, hat es verstanden, die Erwartungen in Auswärtsspielen zu erfüllen. Die Gelb-Marineblauen traten bisher in 18 Auswärtsspielen der Liga an.

Fenerbahçe gewann 15 dieser Spiele und spielte dreimal unentschieden, ohne eine Niederlage zu erleiden. Die Schützlinge von Trainer İsmail Kartal erzielten 39 Tore und kassierten nur 11 Gegentore.