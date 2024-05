Süper Lig: Icardi und Dzeko im Torjäger-Duell - Wer führt sein Team zur Meisterschaft?

In der Süper Lig haben sich zwei Teams besonders hervorgetan: Galatasaray mit 99 Punkten und Fenerbahçe mit 93. Doch nicht nur die Teams stehen im Fokus, sondern auch ihre Top-Torjäger Mauro Icardi und Edin Dzeko. Icardi führt mit 23 Toren die Torschützenliste an, während Dzeko mit 20 Toren auf dem zweiten Platz liegt.

Icardi‘s beeindruckende Saison

Der Argentinier Mauro Icardi, der seine zweite Saison bei Galatasaray spielt, hat in 32 Spielen 23 Tore erzielt und 9 Assists geliefert. Icardi hat seine Leistung in der letzten Phase der Liga gesteigert und in sieben der letzten acht Ligaspiele getroffen. In der Partie gegen VavaCars Fatih Karagümrük blieb er jedoch ohne Torerfolg. Insgesamt war der 31-jährige Stürmer an 32 Toren für Galatasaray beteiligt.

Icardi schrieb auch im TFF Süper Kupa-Spiel am 7. April in Şanlıurfa Geschichte, als er bereits in der 50. Sekunde gegen Fenerbahçe traf und somit den schnellsten Treffer in der Geschichte dieses ewigen Duells erzielte.

Dzeko‘s Auf und Ab

Auf der anderen Seite hat Edin Dzeko, der zu Beginn der Saison zu Fenerbahçe wechselte, in 34 Ligaspielen 20 Tore erzielt und 5 Assists gegeben. Der Bosnier, der in dieser Saison zweimal einen "Hattrick" erzielte, hat in der zweiten Hälfte der Liga einen Leistungsabfall erlebt. Nach 16 Toren in den ersten 19 Ligaspielen, gelangen ihm in der zweiten Hälfte nur noch vier Treffer.

Galatasaray‘s weitere Torschützen

Neben Icardi haben auch Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens und Wilfried Zaha maßgeblich zur Torausbeute von Galatasaray beigetragen, die mit 89 Toren die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Aktürkoğlu erzielte 12 Tore, während Mertens und Zaha jeweils 9 Treffer beisteuerten.

Fenerbahçe‘s formstarker Batshuayi

Bei Fenerbahçe hat Michy Batshuayi, der belgische Stürmer, in der zweiten Hälfte der Saison mit seinen Toren maßgeblich dazu beigetragen, das Team im Titelrennen zu halten. Nachdem er in den ersten 15 Ligaspielen ohne Torerfolg blieb, erzielte er beim 4:3-Auswärtssieg gegen Mondihome Kayserispor einen "Hattrick". In 26 Ligaspielen stand Batshuayi insgesamt 688 Minuten auf dem Platz und erzielte 12 Tore, was bedeutet, dass er im Durchschnitt alle 57 Minuten ein Tor erzielte.