Türkischer Pokal: Trabzonspor will Besiktas bezwingen

Am Donnerstag, dem 23. Mai, wird das Finale des 62. Ziraat Türkei Pokals zwischen Trabzonspor und Besiktas im Atatürk Olympiastadion in Istanbul ausgetragen. Beide Teams sind entschlossen, den Pokal in ihre Vitrinen zu bringen. Besiktas hat den Pokal bereits zehnmal gewonnen, während Trabzonspor neunmal siegreich war.