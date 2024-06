Besiktas Verpflichtet Gabriel Paulista: Brasilianischer Star-Verteidiger Wechselt nach Istanbul

Besiktas Istanbul verpflichtet den brasilianischen Innenverteidiger Gabriel Paulista von Atlético Madrid fur zwei Jahre plus Option.

Besiktas Istanbul hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des erfahrenen brasilianischen Innenverteidigers Gabriel Paulista gesichert. Der 33-jährige Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Atlético Madrid ausgelaufen ist, wurde lange Zeit mit verschiedenen Topklubs in Verbindung gebracht, doch nun hat er sich fur einen Wechsel in die Türkei entschieden.

Verhandlungen und Vertragsdetails

Nachdem die Verhandlungen mit dem montenegrinischen Verteidiger Stefan Savic aufgrund seiner Gehaltsforderungen von 4 Millionen Euro pro Jahr ins Stocken geraten waren, richtete Besiktas sein Augenmerk auf Paulista. Der technische Direktor Giovanni van Bronckhorst spielte eine entscheidende Rolle bei der Verpflichtung des Brasilianers, den er unbedingt in seinem Team haben wollte.

Paulista hat einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr zu einem Jahresgehalt von 2,6 Millionen Euro unterzeichnet. Der Spieler wird am Mittwoch in Istanbul erwartet, um den medizinischen Check zu absolvieren und seine Unterschrift unter den Vertrag zu setzen.