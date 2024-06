Erden Timur verlässt Galatasaray: Hintergrunde zum emotionalen Abschied

Erden Timur, der in den letzten zwei Jahren maßgeblich an den Erfolgen von Galatasaray beteiligt war, hat seine Entscheidung bekannt gegeben, den Verein zu verlassen. Diese Ankündigung folgte kurz nachdem er nicht in die neue Verwaltungsliste des wiedergewählten Präsidenten Dursun Ozbek aufgenommen wurde.