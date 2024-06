Fenerbahce unter Mourinho heiß auf Joao Felix: Transfer-Coup dank Jorge Mendes?

Die neue Saison der Super Lig steht vor der Tur und Fenerbahce Istanbul, unter der Leitung von José Mourinho, macht sich bereit, mit voller Kraft in die Transferperiode zu starten. Nach der Verpflichtung des weltbekannten Trainers hat sich der Klub zu einem der aktivsten auf dem Transfermarkt entwickelt. Der Präsident des Vereins, Ali Koc, hat große Ambitionen und verspricht eine Mannschaft, die ohne große Worte um den Titel mitspielen wird. „Wir werden ein Team aufbauen, dass wir keine Versprechungen über die Meisterschaft machen müssen,“ so Koc.

Joao Felix im Fokus von Mourinho

Ein Name, der in den Schlagzeilen steht, ist Joao Felix. Der junge Portugiese, der aktuell von Atlético Madrid an den FC Barcelona ausgeliehen ist, konnte bald in das gelb-dunkelblaue Trikot von Fenerbahce schlupfen. Die Beziehung zwischen Felix und Atlético-Trainer Diego Simeone gilt als angespannt, was Spekulationen über seine Zukunft weiter anheizt. Laut Diario SPORT hat Mourinho bereits mit seinem Landsmann und Super-Agenten Jorge Mendes Gespräche geführt, um Felix fur die kommende Saison zu gewinnen.