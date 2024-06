Fortounis im Fokus von Trabzonspor

Trabzonspor, der ambitionierte Klub aus der türkischen Süper Lig, hat ein Auge auf einen womöglich überraschenden Neuzugang geworfen. Mittelfeldspieler Konstantinos Fortounis, dessen Vertrag bei Olympiakos Piräus Ende des Monats ausläuft, steht im Fokus des türkischen Teams. Der 31 Jahre alte Spielmacher könnte bald eine neue Herausforderung in der Türkei annehmen.

Fortounis hat in der vergangenen Saison maßgeblich dazu beigetragen, dass Olympiakos die Europa Conference League gewinnen konnte. Seine Fähigkeit, Spiele zu lesen, seine Führungsqualitäten und seine direkte Beteiligung an Toren erinnern an die Qualitäten eines Marek Hamsik.