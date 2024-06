Trabzonspor jagt Inter-Altstar!

Trabzonspor zeigt großes Interesse an der Verpflichtung des Fußballstars Alexis Sanchez und ist bereit, ein attraktives Gehaltspaket zu bieten.

Trabzonspor, ein prominenter Verein der türkischen Super Lig, ist fest entschlossen, einen spektakulären Transfercoup zu landen. Die spanische Zeitung AS berichtete kürzlich, dass Trabzonspor als erstes Team Interesse an der Verpflichtung von Alexis Sanchez bekundet hat. Der 35-jährige Weltstar steht jedoch auch bei anderen Klubs wie Udinese, Miami und Parma hoch im Kurs. Besonders sein ehemaliger Klub Udinese scheint bereit zu sein, sein Gehalt von 2 Millionen Euro zu übernehmen.

Verhandlungen um Gehalt und Ablösesumme

Nach seinem Wechsel von Marseille zu Inter in der vergangenen Saison hat Sanchez in dieser Saison in allen Wettbewerben 33 Spiele bestritten, 1110 Minuten gespielt und dabei 4 Tore erzielt sowie 5 Assists geliefert. Trabzonspor ist bereit, mit einem attraktiven Gehaltspaket und einer hohen Ablösesumme den Deal zu besiegeln. Sollte der Transfer zustande kommen, würde dies eine erhebliche Verstärkung für die Offensive des Schwarzmeer-Klubs bedeuten.