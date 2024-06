Trabzonspor rüstet auf: Fünf neue Spieler für die kommende Saison

Verstärkungen ohne Ablösesummen

Gesundheitstests bestanden

Die medizinische Untersuchung in Istanbul verlief für beide Spieler ohne Probleme. Lundstram und Barisic werden planmäßig Teil des ersten Trainingslagers sein, was auf eine schnelle Integration in das Team hindeutet. Diese nahtlose Eingliederung ist ein positives Zeichen für die kommenden Herausforderungen in der Liga.