Trabzonspor verstärkt sich mit Ozan Tufan – Ambitionierte Ziele für die neue Saison

Trabzonspor verstärkt sich mit Ozan Tufan von Hull City. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt für 3+1 Jahre und will die Meisterschaft gewinnen.

Trabzonspor hat seine Transferoffensive für die kommende Saison mit der Verpflichtung von Ozan Tufan weiter verstärkt. Nach den Verpflichtungen von John Lundstram und Borna Barisic hat der türkische Klub nun auch den 29-jährigen Mittelfeldspieler von Hull City unter Vertrag genommen. Tufan absolvierte erfolgreich die medizinische Untersuchung in Istanbul und reiste anschließend nach Trabzon, wo er von begeisterten Fans am Flughafen empfangen wurde.

"Ein großer Verein mit großen Zielen"

In seiner ersten Stellungnahme als Trabzonspor-Spieler zeigte sich Ozan Tufan überglücklich. "Ich habe großen Respekt vor Trainer Abdullah Avci. Wir haben uns unterhalten, und danach rief mich unser Präsident Ertugrul Dogan an. Die Formalitäten waren schnell erledigt, und ich bin hierher gekommen. Es ging alles sehr schnell", erklärte Tufan. "Ich möchte in der Türkei spielen, und Trabzon ist ein sehr großer Verein. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen, das man in mich setzt, nicht zu enttäuschen. Es ist eine große Ehre für mich, das Trikot von Trabzonspor zu tragen. Mein Ziel ist es, mit Trabzonspor die Meisterschaft zu gewinnen und auch in Europa erfolgreich zu sein. Ich danke allen Fans, die hierher gekommen sind, um mich zu begrüßen."

Starke Bilanz in der vergangenen Saison

Ozan Tufan hat in der letzten Saison für Hull City eine beeindruckende Leistung gezeigt. In 40 Spielen erzielte er 10 Tore und bereitete 2 weitere vor. Der erfahrene Mittelfeldspieler wird voraussichtlich einen Vertrag über 3+1 Jahre bei Trabzonspor unterschreiben.

Weitere Verstärkungen für Trabzonspor

Neben Tufan hat Trabzonspor bereits die Verpflichtungen von John Lundstram und Borna Barisic bekannt gegeben. Der Verein plant, den Kader weiter zu verstärken und hat bereits fünf weitere Spieler im Visier. Besonders gespannt sind die Fans auf die Ankunft von Antony Nwakaeme, der am 30. Juni in Trabzon erwartet wird, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Auch Cihan Canak wird in Kürze in Trabzon erwartet.

Ambitionierte Ziele für die neue Saison