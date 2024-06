Türkei-Star über die EM 2024: Nationalmannschaft wird glänzen!

Der ehemalige türkische Fußballspieler und aktuelle Trainer Volkan Demirel, der derzeit mit der türkischen Nationalmannschaft in Italien weilt, äußerte sich optimistisch über die Chancen der Mannschaft bei der bevorstehenden Europameisterschaft. Demirel, der sowohl auf Vereins- als auch auf internationaler Ebene eine beeindruckende Karriere vorweisen kann, ist der Überzeugung, dass das türkische Team das Potenzial hat, mindestens das Viertelfinale zu erreichen.

Türkei bei der EM: Demirel glaubt an Team und Trainer

In einem Interview mit FotoMac erklärte Demirel: „Wir haben ein sehr junges Team, das trotz seines Alters mit einer beeindruckenden Reife auf dem Platz agiert. Zudem verfugt unser Team uber umfangreiche internationale Erfahrung.“ Er fugte hinzu, dass er großes Vertrauen in den derzeitigen Trainer der Nationalmannschaft, Montella, setzt, dessen organisatorische Fähigkeiten sowohl bei Adana Demirspor als auch in der Nationalmannschaft erfolgreich waren.