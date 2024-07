Besiktas verpflichtet Rafa Silva und Ciro Immobile: Top-Stars und Talente im Fokus

Rafa Silva und Ciro Immobile: Die neuen Hoffnungsträger

Besonders die Verpflichtungen von Rafa Silva und Ciro Immobile haben die Fußballwelt aufhorchen lassen. Der portugiesische Star Rafa Silva hat in seiner Zeit bei Benfica beeindruckende 94 Tore und 79 Assists in 326 Spielen erzielt. Seine Vielseitigkeit im Angriff, sei es als hängende Spitze oder auf den Flügeln, macht ihn zu einem wertvollen Neuzugang für Besiktas.

Ciro Immobile hingegen hat in seiner Karriere in der italienischen Serie A Geschichte geschrieben. Mit 329 Toren in 593 Spielen und sechs Saisons mit mindestens 20 Toren ist er der einzige Spieler, der diese Leistung in den 2000er Jahren erbracht hat. "Ich freue mich auf die Herausforderung bei Besiktas und hoffe, meine Erfolgsserie hier fortsetzen zu können", sagte Immobile bei seiner Vorstellung.