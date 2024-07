Fenerbahce holt Allan Saint-Maximin: Verstärkung für die Offensive**

Fenerbahce hat sich für die kommende Saison mit dem französischen Offensivspieler Allan Saint-Maximin verstärkt. Der 27-jährige Spieler, der zuletzt für Al-Ahli in Saudi-Arabien aktiv war, wird für ein Jahr auf Leihbasis bei den Gelb-Marineblauen spielen. Saint-Maximin landete vor wenigen Tagen in Istanbul und absolvierte erfolgreich die medizinischen Untersuchungen, bevor er seinen Vertrag unterschrieb.

Vielseitiger Offensivspieler

Saint-Maximin begann seine Karriere in der Jugend von Saint-Etienne und schaffte dort auch den Sprung in den Profibereich. 2015 wechselte er zu Monaco, wurde aber zunächst an Hannover 96 und Bastia ausgeliehen. Danach spielte er zwei Saisons für den Ligue 1-Club Nice, bevor er 2019 in die Premier League zu Newcastle United wechselte. Dort zeigte er starke Leistungen, was ihm einen Transfer zu Al-Ahli für 30 Millionen Euro einbrachte. In der letzten Saison absolvierte der Franzose 31 Spiele, erzielte vier Tore und bereitete neun weitere vor.