Galatasaray besiegt Lecce: Wichtiger Sieg im Vorbereitungsspiel

Galatasaray hat im Rahmen des Summer Series Upper Austria Turniers einen wichtigen Sieg gegen den italienischen Serie A-Klub Lecce errungen. Das Spiel fand in der Raiffeisen Arena in Linz statt, wobei die „Cimbom“ mit 2:1 als Sieger vom Platz ging.

Starker Start für Galatasaray

Bereits in der 10. Minute brachte Hakim Ziyech die Gelb-Roten mit einem frühen Treffer in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Wilfried Zaha in der 40. Minute auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.