Galatasaray verliert 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf: Abwehrprobleme im Fokus**

Ein Spiel voller Tore

Die Partie begann mit einem frühen Tor für Fortuna Düsseldorf. Emmanuel Iyoha brachte die Deutschen in Führung, und Jona Niemiec erhöhte kurz darauf auf 2:0. Galatasaray ließ sich jedoch nicht entmutigen und verkürzte durch Kerem Demirbay auf 1:2. Dries Mertens erzielte den Ausgleich zum 2:2, was die Hoffnungen der türkischen Mannschaft kurzzeitig wieder aufleben ließ.

Fortuna schlägt zurück

Doch die Freude währte nicht lange. Danny Schmidt brachte Fortuna Düsseldorf erneut in Führung, bevor Matthias Zimmermann und Karim Affo den Endstand von 5:2 herstellten. Besonders bitter für Galatasaray: Alle drei Tore fielen nach Standardsituationen, was die Abwehrprobleme der Mannschaft offenlegte.

Zweite Niederlage in der Vorbereitung

Trainer Okan Buruk bleibt optimistisch

Galatasaray wird in den kommenden Wochen weiter an ihrer Form arbeiten müssen, um für den Saisonstart in der Süper Lig gerüstet zu sein. Die Fans hoffen, dass die Mannschaft aus den Fehlern lernt und in der Liga wieder zu alter Stärke zurückfindet.