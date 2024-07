Galatasaray will Kieran Trippier: Transferpläne des türkischen Topklubs**

Galatasaray zeigt Interesse an Kieran Trippier von Newcastle United, nachdem Verhandlungen mit Guela Doue ins Stocken geraten sind. Auch Monaco und Milan sind interessiert.

Galatasaray arbeitet weiterhin intensiv an seinen Transferplänen und hat dabei eine überraschende Entwicklung in der Position des rechten Verteidigers zu verzeichnen. Nachdem die Verhandlungen mit Guela Doue aufgrund steigender Forderungen ins Stocken geraten sind, hat der Klub nun einen neuen Kandidaten ins Visier genommen. Laut Berichten der englischen Presse zeigt Galatasaray Interesse an Kieran Trippier von Newcastle United.