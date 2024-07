Trabzonspor vor Transfercoup: Stefan Savic von Atletico Madrid im Anflug**

Trabzonspor steht kurz vor der Verpflichtung von Stefan Savic, der von Atletico Madrid kommt und heute in Trabzon erwartet wird.

Trabzonspor steht kurz vor der Verpflichtung des erfahrenen Innenverteidigers Stefan Savic von Atletico Madrid. Der montenegrinische Spieler hat das Trainingslager von Atletico Madrid verlassen und ist nach Montenegro gereist, um seine persönlichen Gegenstände zu holen. Es wird erwartet, dass Savic gegen 18:30 Uhr in Trabzon ankommt.

Wer ist Stefan Savic?

Stefan Savic wurde am 8. Januar 1991 im heutigen Montenegro, damals noch Teil des ehemaligen Jugoslawien, geboren. Seine Fußballkarriere begann er beim BSK Borca, wo er durch seine beeindruckenden Fähigkeiten schnell auffiel. Nach einer kurzen Probezeit bei Arsenal wechselte Savic am 29. August 2010 zu Partizan Belgrad, einem der bekanntesten Vereine Serbiens. Dort trug er vier Jahre lang die Rückennummer 15 und konnte sich bei den Fans und Verantwortlichen einen Namen machen.

Karriereverlauf

Savic startete seine Karriere in der Jugend von Borca und setzte seinen Weg mit einem rasanten Aufstieg fort. Im Jahr 2010 wechselte er für eine Ablösesumme von 300.000 Euro zu Partizan Belgrad. Dort erregte er mit seinen herausragenden Leistungen die Aufmerksamkeit größerer Vereine. Im Juli 2011 verpflichtete Manchester City den talentierten Verteidiger für 12 Millionen Euro. Während seiner Zeit bei Manchester City kam Savic in 21 Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Seine Reise im Profifußball war damit jedoch noch lange nicht zu Ende. Im August 2012 wechselte Savic ablösefrei zum italienischen Klub Fiorentina. In drei Spielzeiten absolvierte er 106 Spiele, erzielte vier Tore und gab drei Assists.

Erfolg bei Atletico Madrid

Im Jahr 2015 folgte dann der nächste große Schritt in Savics Karriere: Für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro wechselte er zu Atletico Madrid. In den neun Jahren, die er dort verbrachte, zeigte Savic konstante Leistungen und kam in 297 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und gab ebenso viele Assists.