Trabzonspor trauert um Legende Ahmet Salih Erdem: Ein Abschied für die Ewigkeit

Trabzonspor hat einen seiner bedeutendsten Wegbereiter verloren. Ahmet Salih Erdem, einer der letzten lebenden Gründungsmitglieder und ehemaliger Präsident des Vereins, wurde am vergangenen Wochenende verabschiedet. Erdem, der auch Mitglied des Vorstands des Türkischen Fußballverbands war, verstarb im Alter von 87 Jahren.

Eine bewegende Zeremonie

Die Trauerfeier fand in der Verwaltung des Vereins statt und zog zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten an. Unter den Anwesenden waren Mahmut Ören, Präsident des Trabzonspor-Divan-Kuruls, der stellvertretende Vorsitzende Zeyyat Kafkas, der ehemalige Staatsminister und Ex-Präsident von Trabzonspor Faruk Nafiz Özak, der aktuelle Trainer Abdullah Avci sowie zahlreiche ehemalige Präsidenten, Spieler und Familienmitglieder.

Würdigung eines großen Mannes

Zeyyat Kafkas, der stellvertretende Vorsitzende von Trabzonspor, eröffnete die Zeremonie mit bewegenden Worten: „Leider ist ein bedeutendes Blatt unserer Geschichte gefallen. Trabzonspors letzter lebender Gründer hat uns verlassen. Wir trauern tief um unseren wertvollen Präsidenten Salih Erdem, der seinen Namen mit goldenen Buchstaben in die Geschichte von Trabzon eingeschrieben hat. Er war nicht nur ein Präsident, sondern verkörperte den Geist, die Philosophie und den Kampf von Trabzonspor wie kein anderer. Unter seiner Führung wurden Schritte unternommen, die heute als Meilensteine in der ruhmreichen Geschichte von Trabzonspor gelten. Salih Erdems beispielhafte Persönlichkeit und die Werte, die er Trabzonspor verliehen hat, werden immer in Erinnerung bleiben und zukünftigen Generationen weiterhin als Inspiration dienen.“