Trabzonspor vor Verpflichtung: Wout Weghorst kurz vor Transferabschluss

Verhandlungen mit Burnley laufen

Weghorsts beeindruckende Bilanz

Weghorst war in der Saison 2022/23 von Burnley an Besiktas ausgeliehen und erzielte in der Trendyol Süper Lig in 16 Spielen acht Tore und bereitete vier weitere vor. Nach der Weltmeisterschaft wechselte er auf Leihbasis zu Manchester United, konnte sich dort jedoch nicht dauerhaft durchsetzen (31 Spiele, 1 Tor, 3 Assists). Nach seiner Rückkehr zu Burnley wurde er für 1,5 Millionen Euro an Hoffenheim ausgeliehen, wo er in 30 Spielen sieben Tore und vier Assists beisteuerte.