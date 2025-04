Mourinho "hat völlig die Beherrschung verloren"

SPORT1 03.04.2025 • 09:25 Uhr Fenerbahce-Coach José Mourinho sorgt beim Derby gegen Galatasaray für einen Eklat und wird gegen Okan Buruk handgreiflich. Der Szene schlägt hohe Wellen. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Der türkische Fußball ist wieder einmal mit einem Eklat in die Schlagzeilen geraten: Im Pokal-Viertelfinale kam es beim Derby zwischen Fenerbahce Istanbul und dem Lokalrivalen Galatasaray (2:1) kurz vor Schluss zu tumultartigen Szenen. Neben Rudelbildungen zwischen Spielern und Funktionären beider Teams stand vor allem Fenerbahce-Trainer José Mourinho im Mittelpunkt.

Der Portugiese geriet Galatasaray-Coach Okan Buruk aneinander und packte ihm mit der rechten Hand ins Gesicht. Mourinho griff nach Buruks Nase und riss daran, Galas Trainer ließ sich daraufhin theatralisch zu Boden fallen und hielt sich das Gesicht. SPORT1 fasst die Pressestimmen zu der absurden und viel diskutierten Szene zusammen.

SPANIEN

AS: „Mourinho verpasst Galatasaray-Trainer eine Nasenoperation! Der portugiesische Trainer hat erneut für Kontroversen gesorgt und den Galatasaray-Trainer Okan Buruk an der Nase gepackt. Ein Vorfall, der in den sozialen Netzwerken großes Aufsehen erregte und zahlreiche Kritiker auf den Plan rief, die seine Entlassung forderten.“

Marca: „Monumentaler Tumult! Mourinho, wie man ihn noch nie gesehen hat.“

Sport: „José Mourinho ist in der Türkei ausgerastet und hat seine Attacke gegen Tito Vilanova wiederholt. Er hat völlig die Beherrschung verloren. Es vergeht keine Woche, in der er nicht eine seiner Perlen in einer Pressekonferenz oder ein unwürdiges Verhalten auf dem Spielfeld zum Besten gibt.“

ENGLAND

Daily Mail: „José Mourinho kneift Galatasaray-Boss Okan Buruk in die Nase, nachdem Fenerbahce das brisante Istanbuler Derby verloren hat - der Chelsea-Legende droht in seiner chaotischen ersten Saison in der Türkei eine weitere lange Sperre.“

The Sun: „José Nose Best! Verrückter Moment: José Mourinho kneift den Manager von Galatasaray in die Nase, bevor dieser zu Boden fällt und ein Chaos auslöst.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Madness Mou nach dem Istanbul-Derby: Er bohrt Buruk in der Nase, der daraufhin umfällt. Und es gibt eine riesige Schlägerei!“

Corriere dello Sport: „Schlägerei um Mourinho! Die Geste des Portugiesen gegen den gegnerischen Trainer hat sich bereits in den sozialen Medien verbreitet.“

ÖSTERREICH