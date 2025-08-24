Tor und Assist! Jetzt liefert Sané

Stefan Junold 24.08.2025 • 22:36 Uhr Leroy Sané gelingen im dritten Spiel für Galatasaray die ersten Scorerpunkte. Doch in der Entstehung eines Tores sorgt er für Ärger beim Gegner.

Endlich hat es geklappt für Leroy Sané! Im dritten Pflichtspiel für seinen neuen Klub Galatasaray Istanbul trug der deutsche Nationalspieler beim 4:0-Sieg bei Kayserispor erstmals direkt zu Toren bei.

Sané legte zunächst das 2:0 seines Teams vor. Der Linksfuß flankte von der rechten Außenbahn in die Mitte, wo Teamkollege Eren Elmali einköpfte (46.). Auch der Führungstreffer ging auf das Konto des türkischen Stürmers (36.).

Diesem war ein Abschluss von Sané vorausgegangen, den Bilal Bayazit im Tor der Gastgeber noch parieren konnte. Doch Elmali staubte ab.

Proteste nach Sanés Einsteigen

Die Kayserispor-Spieler protestierten nach dem zweiten Gegentor jedoch heftig. Ihrer Ansicht nach hatte Sané in der Entstehung ein Foulspiel begangen. Er unterlief einen Gegenspieler bei dessen Kopfballversuch, sodass dieser hart auf den Rasen prallte. Doch die Schiedsrichter werteten das Einsteigen des ehemaligen Bayern-Stars als erlaubte Zweikampfführung.

Für Sané wurde es sogar noch besser. Nachdem Victor Osimhen in der 86. Minute auf 3:0 erhöhte, steuerte der 29-Jährige den Treffer zum Endstand bei. In der dritten Minute der Nachspielzeit zog Sané aus etwa 25 Metern Torentfernung ab. Der Ball trudelte abgefälscht ins linke untere Toreck - der erste Treffer für Sané im Gala-Trikot war perfekt!